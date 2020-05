Serie A, anche Lazio e Roma verso la ripresa: allenamenti già lunedì? (Di venerdì 1 maggio 2020) Le Regioni si stanno muovendo per permettere la ripresa degli allenamenti per le squadre di Serie A. Dopo le decisioni dell’Emilia Romagna e quella probabile della Campania, sembra intenzionato ad adeguarsi anche il Lazio. Dunque sia la Lazio che la Roma sarebbero destinate a tornare in campo già dalla data del 4 maggio, potrebbe prendere la stessa decisione anche la Toscana. Ecco le parole in merito di Giuseppe Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale: “La Regione Lazio faccia un’ordinanza per permettere agli atleti anche degli sport di squadra di tornare ad allenarsi. L’Emilia Romagna, e sembrerebbe anche altre regioni, con una ordinanza consente gli allenamenti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, non solo per gli sport individuali ... Leggi su calcioweb.eu SERIE A - SI' A PROMOZIONI E RETROCESSIONI/ Il piano FIGC anche con stop definitivo

Vicenza - Di Carlo : "Almeno la Serie A deve finire - poi proveremo anche in B e C"

Ultime Notizie dalla rete : Serie anche Summertime: l’indie pop italiano nella colonna sonora della serie Netflix Cinematographe.it - FilmIsNow Pavoletti: «Ritornerò ad agosto. La Sardegna? Un paradiso»

In Serie A, forse al Genoa. Sono molto affezionato però anche a Lanciano e Varese. Con il Lanciano ho fatto la promozione dalla C alla B, mentre con il Varese abbiamo raggiunto la salvezza in B ai ...

Serie A, Dzeko: «D’accordo con Immobile sugli allenamenti. Su Acerbi…»

L’attaccante della Roma crede che Acerbi sia uno dei migliori del campionato, poi da ragione ad Immobile per la ripresa della Serie A La quarantena avvicina idealmente tutti e allora anche i giocatori ...

