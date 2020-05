Senato | Lega cessa occupazione aula | timidi segnali da parte del governo

matteosalvinimi : Senza la Lega e le opposizioni, incredibilmente la maggioranza oggi non avrebbe avuto al Senato i numeri sufficient… - matteosalvinimi : Qui #Camera e #Senato, la Lega c'è. Siamo qui per ascoltare gli Italiani che, chiusi in casa da 50 giorni, meritano… - matteosalvinimi : #Salvini: Qualcuno vede per l'Italia un futuro da colonia cinese, qualcuno vede per l'Italia un futuro da colonia t… - Pedro69280970 : RT @Agenzia_Ansa: La #Lega sospende l'occupazione delle Aule di Camera e Senato 'Timidi segnali dal governo'. Per il leader @matteosalvinim… - pietro27121961 : @enniogiannascol Renzi punta ai voti della destra, di quella stessa destra che lo ha applaudito ieri al senato. Se… -

