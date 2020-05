Sangue dei guariti da Coronavirus sul Dark Web: venduto come vaccino fake (Di venerdì 1 maggio 2020) Vaccini guaritori, mascherine “a norma, Sangue dei guariti da Coronavirus: c’è di tutto e di più dietro la scoperta fatta da alcuni ricercatori australiani sul giro del Dark web creatosi in questo periodo. Quello che colpisce particolarmente l’Istituto Australiano è la vendita di sacche di Sangue spacciate per un vaccino, ovviamente fake. Sangue dei guariti da Coronavirus: alcuni venditori sono europei Questo Sangue dei guariti sa Coronavirus, secondo quanto riportato dal Dailystar, viene venduto, in quantità elevata, su una piattaforma, Conmen, al “modico” prezzo di 13 mila sterline. Ivi si possono trovare anche le mascherine e sieri guaritori. Per di più si trovano farmaci anti-malaria idrossiclorochina e clorochina descritti con mendaci affermazioni per le quali è possibile curare il Coronavirus assumendoli. Il ... Leggi su nonsolo.tv CORONAVIRUS - CURA CON SANGUE DEI GUARITI?/ Sperimentazione all'ospedale di Pavia

"Miglioramenti già dopo 3 giorni" - svolta sul Covid-19 : il sangue dei guariti funziona davvero

