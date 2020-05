SAN GIUSEPPE | OGGI 1 MAGGIO Festa del Lavoro | il falegname e la dignità

Pontifex_it : Oggi è la festa di San Giuseppe lavoratore e anche la Giornata dei lavoratori. #PreghiamoInsieme per tutti i lavora… - antoniospadaro : Oggi che è la festa di San Giuseppe lavoratore, preghiamo per tutti i #lavoratori. Per tutti. Perché a nessuna pers… - vaticannews_it : #1maggio #PapaFrancesco ha celebrato la Messa del primo maggio a Santa Marta accanto alla statua di San Giuseppe ar… - Alf_Izzo : RT @Pontifex_it: Oggi è la festa di San Giuseppe lavoratore e anche la Giornata dei lavoratori. #PreghiamoInsieme per tutti i lavoratori, p… - FimLombardia : RT @Pontifex_it: Oggi è la festa di San Giuseppe lavoratore e anche la Giornata dei lavoratori. #PreghiamoInsieme per tutti i lavoratori, p… -

