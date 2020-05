Salvini suona la ritirata, l’okkupazione del Parlamento è già finita. Scaricato da Berlusconi e dalla Meloni, il Capitano smobilita collezionando l’ennesimo flop (Di venerdì 1 maggio 2020) L’occupazione è già finita. Dopo l’ultima vetrina nei Tg della notte, il Capitano ha ordinato il rompete le righe. E del presidio dei parlamentari leghisti alla Camera e al Senato contro la presunta deriva democratica del Governo Conte, non c’è più traccia. La decisione, spiegano dal Carroccio, arriva dopo aver preso atto di “timidi segnali” dell’esecutivo sulla Fase 2, dal tema della scarcerazione dei boss mafiosi all’apertura sugli asili nido, fino alle scuse di Conte per i ritardi dei pagamenti in favore di lavoratori e imprese che stanno accusando le conseguenze della crisi dovuta al coronavirus. Salvini ha spiegato che, interrompere l’occupazione nel giorno del primo maggio è anche un atto di rispetto per i lavoratori parlamentari. Ma la Lega ha dovuto prendere atto che l’iniziativa, sul piano ... Leggi su lanotiziagiornale “Caro direttore - non ti ho mai detto una cosa”. Feltri suona la sveglia a Salvini sul virus - la strepitosa replica del leghista (Di venerdì 1 maggio 2020) L’occupazione è già. Dopo l’ultima vetrina nei Tg della notte, il Capitano ha ordinato il rompete le righe. E del presidio dei parlamentari leghisti alla Camera e al Senato contro la presunta deriva democratica del Governo Conte, non c’è più traccia. La decisione, spiegano dal Carroccio, arriva dopo aver preso atto di “timidi segnali” dell’esecutivo sulla Fase 2, dal tema della scarcerazione dei boss mafiosi all’apertura sugli asili nido, fino alle scuse di Conte per i ritardi dei pagamenti in favore di lavoratori e imprese che stanno accusando le conseguenze della crisi dovuta al coronavirus.ha spiegato che, interrompere l’occupazione nel giorno del primo maggio è anche un atto di rispetto per i lavoratori parlamentari. Ma la Lega ha dovuto prendere atto che l’iniziativa, sul piano ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini suona Salvini suona la ritirata, l'okkupazione del Parlamento è già finita. Scaricato da Berlusconi e dalla Meloni, il Capitano smobilita collezionando l'ennesimo flop LA NOTIZIA Renzi durissimo in Senato: “Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli ad altri”. Governo a rischio?

Se abbiamo spesso scritto in questi giorni delle divisioni in seno all’opposizione, non possiamo non riportare una importante frizione nel Governo. Già in passato Renzi s’era mostrato quantomeno criti ...

