Salvini: “Sorpreso da Berlusconi, sul Mes la pensa come Renzi” (Di venerdì 1 maggio 2020) Il leader della Lega cerca in ogni caso di evitare le polemiche con gli alleati del centro-destra. “I soldi del Mes non sono un regalo, dispiace che vengano fuori certe opinioni”, dichiara Salvini. Matteo Salvini si ritrova ad avere un alleato piuttosto forte in meno, per quanto riguarda la situazione del denaro in arrivo dall’Unione … L'articolo Salvini: “Sorpreso da Berlusconi, sul Mes la pensa come Renzi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 1 maggio 2020) Il leader della Lega cerca in ogni caso di evitare le polemiche con gli alleati del centro-destra. “I soldi del Mes non sono un regalo, dispiace che vengano fuori certe opinioni”, dichiara. Matteosi ritrova ad avere un alleato piuttosto forte in meno, per quanto riguarda la situazione del denaro in arrivo dall’Unione … L'articolo: “Sorpreso da, sul Mes laRenzi” proviene da www.meteoweek.com.

carboneernesto1 : QUESTA VOLTA ANCHE RENZI MI HA SORPRESO QUANDO SI E' RIVOLTO A CONTE RAMMENTANDOGLI IL SUO DISPREZZO X SALVINI QUA… - EugenioDella : RT @IlCastiga: #Salvini 'Ciccio Caputo ,padrino di #Caltagirone in regime di #41bis e ai domiciliari,è stato sorpreso circolare in auto gui… - leomirti : RT @IlCastiga: #Salvini 'Ciccio Caputo ,padrino di #Caltagirone in regime di #41bis e ai domiciliari,è stato sorpreso circolare in auto gui… - wlt_g : RT @IlCastiga: #Salvini 'Ciccio Caputo ,padrino di #Caltagirone in regime di #41bis e ai domiciliari,è stato sorpreso circolare in auto gui… - AriannaPioli : RT @IlCastiga: #Salvini 'Ciccio Caputo ,padrino di #Caltagirone in regime di #41bis e ai domiciliari,è stato sorpreso circolare in auto gui… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Sorpreso Coronavirus: Gasparri, 'sorpresi per Anpi in piazza e funerali no' Affaritaliani.it