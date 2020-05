Salvini re Mida al contrario, la poltronista del Pd, il segreto dei politici in quarantena (Di venerdì 1 maggio 2020) Gli inciampi comunicativi di Matteo Salvini, l'ex parlamentare del Pd di cui si sono perse le tracce ma non se la cava affatto male. E infine l'effetto curioso e "colorante" che la quarantena sta facendo sui nostri politici. Sono questi i principali argomenti della diciottesima puntata del "Superpodio della settimana", la videorubrica de Il Tempo dedicata al peggio della politica.Si comincia con un'anteprima dedicata al vero dramma che sta scuotendo gli italiani in queste settimane: l'ennesimo rinvio dell'apertura dei parrucchieri. Così ognuno prova a industriarsi come può: c'è chi ha deciso di rasarsi, chi ha abolito le videochiamate, chi si giustifica dicendo: "Eh, Giovanni..." (cit.). Ma ci sarebbe anche un'altra soluzione possibile. Quale? Scopritela nel video!E' poi il momento di svelare l'identità della piadina fuori dalla politica ma atterrata ... Leggi su ilfogliettone Salvini re Mida al contrario - la poltronista del Pd - il segreto dei politici in quarantena. Il Superpodio! (Di venerdì 1 maggio 2020) Gli inciampi comunicativi di Matteo, l'ex parlamentare del Pd di cui si sono perse le tracce ma non se la cava affatto male. E infine l'effetto curioso e "colorante" che lasta facendo sui nostri. Sono questi i principali argomenti della diciottesima puntata del "Superpodio della settimana", la videorubrica de Il Tempo dedicata al peggio della politica.Si comincia con un'anteprima dedicata al vero dramma che sta scuotendo gli italiani in queste settimane: l'ennesimo rinvio dell'apertura dei parrucchieri. Così ognuno prova a industriarsi come può: c'è chi ha deciso di rasarsi, chi ha abolito le videochiamate, chi si giustifica dicendo: "Eh, Giovanni..." (cit.). Ma ci sarebbe anche un'altra soluzione possibile. Quale? Scopritela nel video!E' poi il momento di svelare l'identità della piadina fuori dalla politica ma atterrata ...

zazoomblog : Salvini re Mida al contrario la poltronista del Pd il segreto dei politici in quarantena. Il Superpodio! - #Salvini… - tempoweb : #Salvini re Mida al contrario, la poltronista del #Pd, il segreto dei politici in #quarantena. Il #Superpodio! - - TheRealPinguini : 'La ripetitività degli attacchi di Salvini e Renzi sono così prevedibili da accreditarli come 2 re Mida alla rovesc… - pantarei59 : @lucianonobili @matteorenzi @6000sardine @ItaliaViva @marattin @Ettore_Rosato @meb @TeresaBellanova @elenabonetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Mida Salvini re Mida al contrario, la poltronista del Pd, il segreto dei politici in quarantena. Il Superpodio! Il Tempo Coronavirus, tre spine per il governo Conte

L’assedio al premier Giuseppe Conte si inasprisce, muovendo da tre lati. Primo lato:l’accerchiamento parlamentare e solitario della Lega. Secondo: le regioni guidate dalla destra, con un pericoloso «f ...

L’assedio al premier Giuseppe Conte si inasprisce, muovendo da tre lati. Primo lato:l’accerchiamento parlamentare e solitario della Lega. Secondo: le regioni guidate dalla destra, con un pericoloso «f ...