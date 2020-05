Roma, rinnovato il prestito di Nzonzi con il Rennes: i dettagli (Di venerdì 1 maggio 2020) La Roma e il Rennes già d’accordo sul futuro di Steven Nzonzi. Il centrocampista resterà per un altro anno in Francia Steven Nzonzi, centrocampista della Roma ma in prestito al Rennes, proseguirà la sua avventura in terra francese. Come riferito dal presidente del Rennes, Nicolas Holveck che ha dichiarato a Le Télégramme, il prestito verrà esteso per un’altra stagione. «Una clausola nel suo contratto prevedeva che fosse automaticamente esteso in caso di 3° posto». Manca solo l’ufficialità ma il Rennes, che ha chiuso il campionato al 3° posto, potrà contare nuovamente sull’apporto di Steven Nzonzi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 maggio 2020) Lae ilgià d’accordo sul futuro di Steven. Il centrocampista resterà per un altro anno in Francia Steven, centrocampista dellama inal, proseguirà la sua avventura in terra francese. Come riferito dal presidente del, Nicolas Holveck che ha dichiarato a Le Télégramme, ilverrà esteso per un’altra stagione. «Una clausola nel suo contratto prevedeva che fosse automaticamente esteso in caso di 3° posto». Manca solo l’ufficialità ma il, che ha chiuso il campionato al 3° posto, potrà contare nuovamente sull’apporto di Steven. Leggi su Calcionews24.com

