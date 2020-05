Rivolta nelle carceri, si dimette il capo del Dap. La Lega: non basta, via anche Bonafede (Di venerdì 1 maggio 2020) Rivolte nelle carceri, ora arrivano le conseguenze. Il capo del dipartimento amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, ha manifestato al Guardasigilli, Alfonso Bonafede, l’intenzione di dimettersi dal suo ruolo. Lo si apprende da fonti di via Arenula. Le dimissioni saranno formalizzate probabilmente già domani, quando ci sarà la presa di possesso di Roberto Tartaglia, nominato vicecapo del dipartimento. “Le polemiche di questi giorni sono strumentali e totalmente infondate ma fanno male al dipartimento”, avrebbe detto Basentini in un incontro avvenuto ieri col ministro della Giustizia. Bonafede lo ha ringraziato per il lavoro svolto. Salvini: non basta, via anche Bonafede ”Le dimissioni del direttore del Dap Francesco Basentini non bastano a cancellare quanto successo in poche settimane tra carceri in Rivolta, morti, evasioni e perfino ... Leggi su secoloditalia LA RIVOLTA NELLE CARCERI - OLTRE GLI SLOGAN

Rivolta nelle carceri. Tre evasi arrestati a Foggia - muore un quarto detenuto a Rieti

