Rinaldi super-show | cosa sfila dalla tasca Glielo sventola in faccia | Claudia Fusani

Antonio Maria Rinaldi super-show a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, nella puntata di giovedì 30 aprile su Rete 4. L'europarlamentare della Lega, infatti, si confronta con Claudia Fusani, firma di Repubblica, con la quale spesso e volentieri si è scontrato. E Rinaldi, appena la vede, si gioca il jolly: estrae una banconota viola, finta, dal valore di "zero euro". E Rinaldi si scatena: "Fino adesso il governo ha dato zero euro, li vede? Con la Gioconda perché c'abbiamo scritto in fronte Giocondo e sono questi i soldi che hanno avuto gli italiani dal Governo". Fusani colpita e affondata dal Rinaldi super-show.

