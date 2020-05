Repubblica - Se è Governo a fermare il campionato le tv obbligate a pagare ultima tranche

LegaSalvini : ???? Centinaio: “”Da ieri sera siamo in Senato a oltranza. Lo facciamo per chiedere con FORZA al Governo più chiarezz… - repubblica : Oggi su Rep: ?? “Non serviremo caffè al veleno”. I bar calabresi contro la riapertura. E il governo diffida la Regio… - repubblica : Il governo avvisa la Calabria: via subito l'ordinanza sui bar o scatta la diffida. L'Anci contro i governatori [agg… - NealaAntinori : RT @saveriolakadima: Rivolta di sindaci e ristoratori, la presidente #Santelli resta isolata. 'Non serviremo caffè al veleno' I bar calabre… - Pina84806742 : Il governo avvisa la Calabria: via subito l'ordinanza sui bar o scatta la diffida. L'Anci contro i governatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Governo Governo, ultimatum di Renzi a Conte: "Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli a lei". Il premier: "La maggioranza c'è ancora" la Repubblica Mattarella, il richiamo del Primo maggio: «Subito aiuti a famiglie e imprese»

Siamo al conto alla rovescia. Lunedì scatta la ripartenza (parziale, non un «liberi tutti») dell’Italia, e Sergio Mattarella indirizza al Paese un memorandum che contempla un avvertimento di fondo e t ...

SERIE A, Se il Governo dirà stop, rimborso dalle tv

Repubblica conferma che la classifica di Serie A in caso di stop del campionato sarebbe determinata dalla media punti, quindi Juventus, Lazio, Inter e Atalanta in Champions League, Roma, Napoli ed Hel ...

