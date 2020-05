Renzi torna sulla frase sui morti di Bergamo e Brescia e insiste: “Polemiche assurde e strumentali di chi cerca appiglio per lo scontro” (Di venerdì 1 maggio 2020) “Mi è dispiaciuto ci siano state polemiche strumentali su un passaggio del mio discorso in Senato, su un tema che mi fa sobbalzare il cuore”. Così, in una diretta video trasmessa sui canali social, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, non fa nessuna marcia indietro dopo le critiche per le frasi pronunciate in Senato, sui morti di Bergamo e Brescia. Anzi rivendica. “Ieri – ha detto Renzi nella diretta – ho fatto un passaggio che tutto era tranne un attacco: chi ha voluto strumentalmente fare polemica sulle mie parole sui morti di Bergamo e Brescia cerca solo un appiglio per lo scontro. Ma io non rilancerò polemiche assurde su una cosa su cui si deve avere solo silenzio e rispetto”. “Se potessero parlare ci direbbero di ripartire” aveva detto in Aula al termine dell’informativa di Conte. Affermazioni che poi, in ... Leggi su ilfattoquotidiano Renzi torna all'attacco : “Milioni di posti a rischio. Se Conte sceglie il populismo - noi non ci saremo”

Coronavirus - Renzi contro il governo (di cui fa parte) : “Il decreto è uno scandalo costituzionale”. Poi torna a evocare la crisi : “Prima gli italiani escano di casa - poi vediamo se uscire dalla maggioranza”

Fiorentina - Renzi : «Vlahovic e Cutrone vogliono tornare in campo» (Di venerdì 1 maggio 2020) “Mi è dispiaciuto ci siano state polemiche strumentali su un passaggio del mio discorso in Senato, su un tema che mi fa sobbalzare il cuore”. Così, in una diretta video trasmessa sui canali social, il leader di Italia Viva, Matteo, non fa nessuna marcia indietro dopo le critiche per le frasi pronunciate in Senato, suidi. Anzi rivendica. “Ieri – ha dettonella diretta – ho fatto un passaggio che tutto era tranne un attacco: chi ha voluto strumentalmente fare polemica sulle mie parole suidicerca solo un appiglio per lo scontro. Ma io non rilancerò polemichesu una cosa su cui si deve avere solo silenzio e rispetto”. “Se potessero parlare ci direbbero di ripartire” aveva detto in Aula al termine dell’informativa di Conte. Affermazioni che poi, in ...

LaStampa : Diretta su Facebook per il Primo Maggio del leader di Italia Viva. - LaStampa : Renzi torna all'attacco: “Milioni di posti a rischio. Se Conte sceglie il populismo, noi non ci saremo” - fattoquotidiano : Coronavirus, Renzi contro il governo (di cui fa parte): “Il decreto è uno scandalo costituzionale”. Poi torna a evo… - MPenikas : FQ: Renzi torna sulla frase sui morti di Bergamo e Brescia e insiste: “Polemiche assurde e strumentali di chi cerc… - lisanna : RT @LupoDiPrateria: Toh, torna #Zagrebelsky, muto di fronte ai porti chiusi, ai migranti in mare, ai decreti sicurezza di #Salvini, torna i… -