Renzi: "Conte dia risposte o milioni di italiani perderanno il lavoro" (Di venerdì 1 maggio 2020) Dopo il duro intervento al Senato, Matteo Renzi si rivolge nuovamente al premier Conte nel corso di una diretta facebook. "Governo e il presidente del Consiglio diano risposte rapide o c'è il rischio per milioni di italiani di perdere il lavoro" "Non lo dice solo il cattivo Matteo Renzi. Se non ci diamo smossa, milioni … L'articolo Renzi: "Conte dia risposte o milioni di italiani perderanno il lavoro" proviene da www.meteoweek.com.

