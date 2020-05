Renzi accusa Conte di lavorare ad un accordo con Berlusconi (Di venerdì 1 maggio 2020) Forza Italia si stacca del centrodestra per entrare nella maggioranza del Governo Conte? Fantapolitica o realtà? A sentire i rumors della politica gli azzurri potrebbero sostenere il governo grillodem. Ad insinuarlo anche Matteo Renzi. “Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio. Se sceglierà il populismo non ci avrà al suo fianco”. Si è rivolto così in Senato Matteo Renzi a Conte. Poi l’affondo. Nel caso in cui Italia Viva dovesse lasciare “penso che in Parlamento ci sarà una nuova maggioranza, Se Conte ha i numeri con Berlusconi per andare avanti io non ho nessun problema” ha detto da Bruno Vespa. Renzi sembra ormai pronto a staccare la spina a Conte. “La presidente Cartabia ha detto con chiarezza che in queste situazioni di emergenza la Costituzione è la bussola: nemmeno durante il terrorismo ... Leggi su laprimapagina Renzi accusa Conte di lavorare ad un accordo con Berlusconi

