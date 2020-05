Reddito dimezzato per 3 | 4 milioni di famiglie

(Di venerdì 1 maggio 2020) Con l’emergenza Coronavirus 3,4dihanno perso più del 50% del: a soffrire di più sono i nuclei del meridione L’emergenza Covid-19 ha costrettodi italiani a restare a casa, con inevitabili ripercussioni anche dal punto di vista economico tanto che, come emerso dall’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e… L'articoloper 3,4diCorriere Nazionale.

L’emergenza Covid-19 ha costretto milioni di italiani a restare a casa, con inevitabili ripercussioni anche dal punto di vista economico tanto che, come emerso dall’indagine realizzata per Facile.it d ...L'indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat. Il 18% delle famiglie ha ridotto le spese per il cibo. Stop ai licenziamenti, cassa integrazione e bonus 600 euro gli interventi più utili.