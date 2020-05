Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, uniti per fare volontariato (Di venerdì 1 maggio 2020) Era l’ottobre del 2013 quando “Chi” sorprese per la prima volta insieme Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Erano a Madrid e giravano di sera con un gruppo di volontari per assistere senzatetto e bisognosi. Una passione comune, quella per aiutare gli altri, che li unì fin dalla loro prima “uscita pubblica”. Oggi sono passati sette anni da allora, la coppia ha messo al mondo due figlie, Alma e Luna, ed è ancora in strada, nei pressi di piazza San Pietro, a portare conforto ai meno fortunati. «È solo un caso se noi ci troviamo da questa parte e loro dall’altra parte della strada», ci disse una volta Rocío. Lei e Bova sono con i volontari della Croce Rossa Italiana, angeli silenziosi che nelle notti piene di solitudine, soprattutto queste segnate dall’emergenza coronavirus, offrono assistenza a ... Leggi su aciclico Coronavirus - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales diventano volontari per la Croce Rossa

Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales volontari della Croce Rossa con «l’Italia nell’anima»

Raoul Bova e Rocio Morales diventano volontari : immagini bellissime (Di venerdì 1 maggio 2020) Era l’ottobre del 2013 quando “Chi” sorprese per la prima volta insiemee Rocío Muñoz. Erano a Madrid e giravano di sera con un gruppo di volontari per assistere senzatetto e bisognosi. Una passione comune, quella per aiutare gli altri, che li unì fin dalla loro prima “uscita pubblica”. Oggi sono passati sette anni da allora, la coppia ha messo al mondo due figlie, Alma e Luna, ed è ancora in strada, nei pressi di piazza San Pietro, a portare conforto ai meno fortunati. «È solo un caso se noi ci troviamo da questa parte e loro dall’altra parte della strada», ci disse una volta Rocío. Lei esono con i volontari della Croce Rossa Italiana, angeli silenziosi che nelle notti piene di solitudine, soprattutto queste segnate dall’emergenza coronavirus, offrono assistenza a ...

crocerossa : Una notte con l'Unità di Strada per stare vicini a chi vive un altro tipo di isolamento e di solitudine, ai margini… - hiddlestovn : Raoul Bova o come cavolo si scrive il suo nome assurdamente pieno di vocali potete tenervelo - vrgnrmn : RT @xoxosimonaq: Scusatemi, ma Raoul Bova posta foto di lui al lavoro con la croce rossa. Gesto bellissimo. Ma perché non leggo lamentele?… - xoxosimonaq : Scusatemi, ma Raoul Bova posta foto di lui al lavoro con la croce rossa. Gesto bellissimo. Ma perché non leggo lame… - Shady88Ita : Non bastano tatuaggi giusti, il vestirvi bene e avere un bel fisico..se siete brutte di faccia e avete espressività… -