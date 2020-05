Ragazza senza vestiti passa alle spalle del giornalista in diretta: “Non è la fidanzata” (VIDEO) (Di venerdì 1 maggio 2020) Le dirette streaming dei giornalisti ci stanno regalando parecchie perle trash. Dopo Will Reeve che in collegamento con il Good Morning America si è fatto beccare in mutande, adesso è toccato ad un suo collega spagnolo. Durante la diretta ‘Estado de Alarma’, alle spalle del giornalista spagnolo Alfonso Merlos è apparsa una donna seminuda. Gli spettatori si sono accorti che la Ragazza non era Marta, la fidanzata dell’uomo. I media spagnoli hanno quindi iniziato a parlare di tradimento. Il giornalista spagnolo però in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Web24News ha però chiarito di non avere più una storia con Marta Lopez: “La relazione con la mia fidanzata è finita”. Che sia finita non lo mettiamo in dubbio, magari però dopo il video incriminato? Il video della diretta del ... Leggi su bitchyf Ragazza contrae il Coronavirus senza uscire di casa – “Non ho avuto nessun contatto”

Cold Blood - Senza pace - la recensione : Jean Reno ex killer solitario e una ragazza con tanti segreti

In Francia il Covid-19 uccide una ragazza di 16 anni (senza patologie pregresse) (Di venerdì 1 maggio 2020) Le dirette streaming dei giornalisti ci stanno regalando parecchie perle trash. Dopo Will Reeve che in collegamento con il Good Morning America si è fatto beccare in mutande, adesso è toccato ad un suo collega spagnolo. Durante la‘Estado de Alarma’,spdelspagnolo Alfonso Merlos è apparsa una donna seminuda. Gli spettatori si sono accorti che lanon era Marta, la fidanzata dell’uomo. I media spagnoli hanno quindi iniziato a parlare di tradimento. Ilspagnolo però in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Web24News ha però chiarito di non avere più una storia con Marta Lopez: “La relazione con la mia fidanzata è finita”. Che sia finita non lo mettiamo in dubbio, magari però dopo il video incriminato? Il video delladel ...

LaStampa : Servizio di igiene sotto accusa: carenza di comunicazioni. A Mirafiori una dottoressa va in procura: ragazza positi… - crybarons : La smettete di photoshoppare le persone secondo un vostro ideale di bellezza? Che cosa volete dimostrare? A parte e… - xxmyIrishblonde : Se anche tu sei una criptofidanzata gelosa,possessiva,gelosa della ragazza avuta in terza elementare e della amiche… - amoskamciao : LA RAGAZZA SENZA CLITORIDE AHAHAHA, LUCHINO DA LA SEI DIVENTATO UN MITO AHAHAHAH #skamitalia - missbuonanotte : @Ilaria55351425 A me agli inizi Carlo non dispiaceva (mi sembrava addirittura la persona giusta per Giò, voglio ess… -