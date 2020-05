Primo Maggio senza piazze | una Festa del Lavoro piena di incognite

(Di venerdì 1 maggio 2020) (Teleborsa) – Mai come oggi, nel momento più critico dal secondo dopoguerra per il nostro Paese, ladelsi carica di un significato ancor più simbolico. Se già prima dello scoppio della pandemia ile le problematiche ad esso legato rappresentavano in pianta stabile un argomento centrale sull’agenda dei Governi, lo scenario è adesso ancora più preoccupante. Sarà uninedito, con tantee nessun festeggiamento nelleda sempre, piene di giovani, lavoratori e bandiere. Eventi social, videomessaggi, interviste televisive. I Sindacati celebreranno ladei lavoratori nelle forme oggi consentite dall’emergenza coronavirus, rinunciando cioè a manizioni e comizi. “Ilin sicurezza per costruire il futuro”: questo lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil. ...

Lo lancia non a caso il primo maggio, quasi a voler coniugare sicurezza e lavoro che non sono – e mai devono essere – in contrapposizione tra loro. L’uscita dal tunnel è possibile ma non è certo il ...Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Viviamo questo Primo maggio con il pensiero all’Italia che vuole costruire il suo domani. Non ci può essere Repubblica senza lavoro, come afferma solennemente il primo art ...