In occasione della celebrazione per il Primo Maggio -Festa dei Lavoratori – Mattarella ha invitato il governo ad essere coeso e ripartire dal lavoro. Siamo giunti al Primo Maggio, festa dei lavoratori, con il Paese ancora chiuso per il lockdown. Esattamente come successo per tutte le altre festività del periodo primaverile, dunque, gli italiani sono … L'articolo Primo Maggio, Mattarella: "Non ci può essere Repubblica senza lavoro" è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Contagion - il primo maggio su Canale 5 il film che aveva “previsto” il coronavirus

Quirinale : #1maggio #Mattarella: Viviamo questo Primo maggio con il pensiero all’Italia che vuole costruire il suo domani. Non… - frankiehinrgmc : Primo omaggio al Primo Maggio. Auguri a tutti. ? - insopportabile : Oggi è il Primo Maggio ma per i sardi e i cagliaritani in particolare è #SantEfisio, festa di popolo e di fede. Qu… - RedditCittadini : @GiuseppeConteIT BUON PRIMO 1° MAGGIO A TUTTI I #LAVORATORI MA IN PRIMIS AI LAVORATORI DEL COMPARTO #AGRICOLO… - GastoneSabba : RT @ImolaOggi: Lapsus freudiano? Zingaretti: buon primo maggio agli italiani... con la foto dei cinesi! -