Primo maggio, ma per i lavoratori quest'anno c'è poco da festeggiare. Lettera al presidente del Consiglio (Di venerdì 1 maggio 2020) di Biagio Maimone Caro presidente del Consiglio, si celebra anche quest'anno la Festa dei lavoratori, nonostante il diritto al lavoro abbia subito un nuovo ed imprevedibile, nonchè devastante, attacco: questa volta, da un nemico dell'essere umano che è invisibile, un virus definito coronavirus. Molte persone a causa di questo terribile e sconosciuto virus hanno perso la vita e molte, anzi moltissime, hanno perso il lavoro o sono prossimi a perderlo, a causa dell'isolamento sociale. Essi, tuttavia, non hanno perso il diritto al lavoro, che è il diritto fondamentale che lo Stato Italiano pone a fondamento della propria Costituzione. Come garantire allora il diritto al lavoro di quanti si sono fermati ed anche di quanti non hanno mai avuto un lavoro o lo hanno svolto al di fuori delle norme previste dal Diritto del Lavoro, dei cosiddetti ...

Primo Maggio - appello di Mattarella : prima il lavoro

