Primo maggio | l’appello del Papa | “A nessuno manchi il lavoro E una giusta paga”

(Di venerdì 1 maggio 2020) La denuncia di Francesco: «La dignità è calpestata, anche oggi ci sono schiavi», occupazioni «forzate e ingiuste». E prega per gli imprenditori «buoni, che custodiscono i dipendenti come figli»

“Stiamo lottando per chi rischia il posto di lavoro causa emergenza coronavirus”. Durante la celebrazione del primo maggio, organizzata da CGIL, CISL e UIL, e dedicata agli operatori impegnati in prim ...Come sarà il futuro delle gallerie d’arte? E la Fase 2? Continua l’inchiesta che interroga gli attori protagonisti del mercato dell’arte con la galleria Vistamare. Pronta a riaprire… Dal 18 maggio com ...