Primo maggio, da Napoli a Genova: la Guardia costiera suona le sirene nei porti. L’iniziativa di solidarietà per i “lavoratori del mare” (Di venerdì 1 maggio 2020) Le motovedette della Guardia costiera ormeggiate nei porti italiani hanno suonato all’unisono le sirene di bordo. L’iniziativa promossa dall’ICS (International Chamber of Shipping – Organizzazione Mondiale dello Shipping) ha lo scopo di ricordare il contributo dato dai “lavoratori del mare” alla vita economica e sociale del pianeta, anche in questo momento di emergenza. Da Catania a Napoli, passando per Livorno, Ancona, fino a Genova, tante le imbarcazioni che si sono unite al gesto di solidarietà. L’obiettivo era anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’intero comparto marittimo e di manifestare vicinanza reciproca agli equipaggi delle navi, in questo periodo costretti, a volte, a lunghe permanenze a bordo. L'articolo Primo maggio, da Napoli a Genova: la Guardia costiera suona le ... Leggi su ilfattoquotidiano Ambra Angiolini : carriera - vita privata - marito e compagno conduttrice Concerto Primo Maggio

