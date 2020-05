Primo maggio, a Napoli sit-in di Potere al popolo: “Attivato numero rosso per lavoratori, ci segnalano assenza di sicurezza e di sostegno” (Di venerdì 1 maggio 2020) A Napoli davanti alla sede di Confindustria un gruppo di attivisti di “Potere al popolo” non ha rinunciato alla piazza in occasione del 1 maggio, rischiando anche una multa. Obiettivo di questa breve e simbolica protesta era chiedere tutele e diritti dei lavoratori soprattutto durante la pandemia. “Oggi più che mai in tema di lavoro c’è poco da festeggiare, qui si rischia l’emergenza sociale. Siamo in piazza per ricordare innanzitutto il sacrificio del personale sanitario deceduto durante l’emergenza Covid – dice Chiara Capretti – ma vogliamo accendere i riflettori sulla mancanza di controlli e dispositivi di protezione nelle aziende che non hanno mai chiuso o che riapriranno a breve. Servirebbe – prosegue l’attivista – un controllo popolare affinché si rispettino tutte le misure necessarie per ... Leggi su ilfattoquotidiano Scaletta del Concerto del Primo Maggio in tv - radio e streaming : il cast completo

Il primo maggio nasce la piattaforma comune “diritti per i rider”

"Buon Primo Maggio". E posta questa foto : coronavirus - altro clamoroso disastro di Zingaretti. Ma ci è o ci fa? | Guarda (Di venerdì 1 maggio 2020) Adavanti alla sede di Confindustria un gruppo di attivisti di “al” non ha rinunciato alla piazza in occasione del 1, rischiando anche una multa. Obiettivo di questa breve e simbolica protesta era chiedere tutele e diritti deisoprattutto durante la pandemia. “Oggi più che mai in tema di lavoro c’è poco da festeggiare, qui si rischia l’emergenza sociale. Siamo in piazza per ricordare innanzitutto il sacrificio del personale sanitario deceduto durante l’emergenza Covid – dice Chiara Capretti – ma vogliamo accendere i riflettori sulla mancanza di controlli e dispositivi di protezione nelle aziende che non hanno mai chiuso o che riapriranno a breve. Servirebbe – prosegue l’attivista – un controllo popolare affinché si rispettino tutte le misure necessarie per ...

Quirinale : #1maggio #Mattarella: Viviamo questo Primo maggio con il pensiero all’Italia che vuole costruire il suo domani. Non… - frankiehinrgmc : Primo omaggio al Primo Maggio. Auguri a tutti. ? - insopportabile : Oggi è il Primo Maggio ma per i sardi e i cagliaritani in particolare è #SantEfisio, festa di popolo e di fede. Qu… - Raffael50982985 : @GiuseppeConteIT Magari date una mano anche a me...sono un NCC con contratto stagionale da maggio a ottobre...quest… - mumaclo : RT @RobertoRenga: Buon Primo Maggio a quanti hanno lavorato in questi giorni neri, rischiando e mai tirandosi indietro. Dando la vita spess… -