Presidente Brasile Bolsonaro attacca l’OMS | spinge i bambini all’omossessualità e alla

Leggi su italiasera

(Di venerdì 1 maggio 2020) Dichiarazioni shock quelle deldelJairnei riguardi dell’Oms: “i bimbi all’omosessualità emasturbazione”, ha detto il numero uno della politica del grande paese verdeoro. Proprio così: ilbrasiliano Jairprosegue nel far parlare di sé con dichiarazioni shoccanti. Dopo aver criticato l’Organizzazione mondiale della Sanità per la gestione dell’emergenza Coronavirus, ha di nuovoto la stessa Oms accusandola di “re iverso l’omosessualità e la masturbazione”. Nel mentre, però, nel paese sudamericano il numero dei casi Covid-19 è andato oltre la quota 80mila.contro l’Oms:bimbi all’omosessualità e masturbazione. Poi cancella il post Nelle ore in cui ilregistra ...