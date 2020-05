Premier League a 23 squadre: blocco retrocessioni, ma sì a promozioni (Di venerdì 1 maggio 2020) Premier League a 23 squadre, l’idea del campionato inglese: ci sarà il blocco delle retrocessioni, ma con tre promozioni dalla Championship Un cambio di rotta, che può ovviamente stravolgere la Premier League. L’edizione odierna del Daily Mail ha evidenziato la nuova idea del calcio inglese: il prossimo campionato inglese, in caso di stop di quello attuale, sarà a 23 squadre. Ci sarà dunque un blocco delle retrocessioni, mentre le promozioni verranno confermate. Il tutto però inciderà sulla stagione, considerando anche Fa Cup ed eventuali competizioni europee. Al momento però stiamo parlando soltanto di un’ipotesi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calcio - Premier League a porte chiuse fino a dicembre? Possibile misura anche per tutta la prossima stagione

FIFA Ultimate Team e i TOTSSF Premier League del 1 maggio - quali i candidati?

Coronavirus Premier League/ Accelerata per la ripresa - ma i giocatori hanno paura (Di venerdì 1 maggio 2020)a 23, l’idea del campionato inglese: ci sarà ildelle, ma con tredalla Championship Un cambio di rotta, che può ovviamente stravolgere la. L’edizione odierna del Daily Mail ha evidenziato la nuova idea del calcio inglese: il prossimo campionato inglese, in caso di stop di quello attuale, sarà a 23. Ci sarà dunque undelle, mentre leverranno confermate. Il tutto però inciderà sulla stagione, considerando anche Fa Cup ed eventuali competizioni europee. Al momento però stiamo parlando soltanto di un’ipotesi. Leggi su Calcionews24.com

Agenzia_Ansa : Il sindaco di #Liverpool, Joe #Anderson, teme la ripartenza della Premier League. 'Il distanziamento sociale non è… - ItaSportPress : La sportività di Rudiger: 'Premier League sospesa? Il Liverpool merita il titolo. Ha dominato la stagione' -… - sportface2016 : #PremierLeague - Possibilità di partite a porte chiuse fino a dicembre - DjGriffman : Premier League: Pep Guardiola and Nuno Espirito Santo criticise festive schedule #WWFC #Wolves - AndreaInterNews : @AnzoErlo Quindi, secondo te, in Premier League non devono assegnare il titolo al Liverpool ma far retrocedere Asto… -