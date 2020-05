Pollo contaminato | ritirati lotti per salmonella | quali sono

Leggi su viagginews

(Di venerdì 1 maggio 2020) Nelle ultime ore cistate numerose segnalazioni per quanto riguardaper, ma non solo: ecco l’elenco Ancora una brutta notizia per quanto riguarda i cibi importati in Italia. C’è stato il blocco alla frontiera per il ritrovamento dellain quantità diche arrivavano dall’Ungheria. L’attività di controllo in questi … L'articoloperè apparso prima sul sito ViaggiNews.com