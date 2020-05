Poliziotto morto a Napoli, sostegno dei pizzaioli: alla vedova un euro a pizza venduta (Di venerdì 1 maggio 2020) Come gesto di solidarietà, i pizzaioli di Napoli hanno deciso di partecipare a una raccolta fondi e di organizzare una iniziativa a favore della vedova di Pasquale Apicella, Poliziotto morto qualche giorno fa mentre era in servizio. Di pochi giorni fa è la notizia della morte di Pasquale Apicella, Poliziotto ucciso a Napoli dopo essere … L'articolo Poliziotto morto a Napoli, sostegno dei pizzaioli: alla vedova un euro a pizza venduta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Il Dolore del Figlio del Poliziotto Morto all’Arrivo delle Volanti : “Dove Sta Babbo?”

L'omaggio al poliziotto morto nella rapina rom. Il figlio : "Dov'è babbo?"

SkyTG24 : Una fila di volanti coi lampeggianti accesi ha reso omaggio a Pasquale #Apicella, il poliziotto morto in servizio i… - PaolaTavernaM5S : Il mio cordoglio alla famiglia di Pasquale Apicella, poliziotto morto a Napoli nel tentativo di sventare una rapina… - fanpage : I poliziotti commemorano Pasquale Apicella. Le immagini sotto casa sono un colpo al cuore #29aprile