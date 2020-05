Poliziotto dona stipendio a tre ospedali | la sua superiore lo punisce (Di venerdì 1 maggio 2020) Un Poliziotto dona stipendio a tre ospedali, ma questo suo gesto di generosità è passabile di una sanzione disciplinare secondo una dirigente. Un Poliziotto in forza alla Polizia Stradale di Vercelli dona il proprio stipendio a tre ospedali. E per questa ragione ora è a rischio punizione. La vicenda sta facendo discutere e ha scatenato … L'articolo Poliziotto dona stipendio a tre ospedali la sua superiore lo punisce è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 1 maggio 2020) Una tre, ma questo suo gesto di generosità è passabile di una sanzione disciplinare secondo una dirigente. Unin forza alla Polizia Stradale di Vercelliil proprioa tre. E per questa ragione ora è a rischio punizione. La vicenda sta facendo discutere e ha scatenato … L'articoloa trela sualoè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ginugiola : Poliziotto in quarantena dona lo stipendio agli ospedali. E viene punito - melinacugliari : Coronavirus: Poliziotto in quarantena dona stipendio a ospedali, avviato procedimento disciplinare. - ela_dona : RT @Iperbole_: La Lega, dopo aver occupato l'Aula la scorsa notte, stamane era assente quando la Camera ha dedicato un momento di silenzio… - GabaldiMarco : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Poliziotto dei Nebrodi col coronavirus dona stipendio, punito per intervista.) è stato pubblicato su:… - GabaldiMarco : RT @VerreLuciano: >>>> BUONCUORE PUNITO <<<< FARE DEL BENE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS? OCCHIO! POLIZIOTTO IN QUARANTENA DONA IL SUO INTER… -