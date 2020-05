Pogba Juventus, Schira: «Si lavora al ritorno. Occhio a Douglas Costa» (Di venerdì 1 maggio 2020) La Juventus potrebbe riportare a Torino Paul Pogba. Secondo Nicolò Schira i contatti con il Manchester United sono in corso La Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba a Torino. Nicolò Schira ha affermato ai nostri microfoni che i contatti per riportarlo in bianconero sono in corso, con alcune pedine di scambio. MERCATO JUVE – «Sicuramente la prima scelta è un grande centrocampista, una mezzala che abbia gol nei piedi, una grande forza fisica. Inutile nascondere che il grande sogno, che poi sogno non è perché i contatti stanno andando avanti in questo senso, è quello di riportare a Torino Paul Pogba. Paratici ci sta provando con pedine di scambio, come Ramsey e Douglas Costa, ed è suo il nome in entrata. Per quanto riguarda il nome in uscita credo che, dopo l’arrivo di Kulusevski, ci sia un po’ di affollamento sulle ... Leggi su calcionews24 Pogba Juventus - “Sky Sport” : nuovi contatti - 2 big in cambio del francese

Pogba Juventus - “The Sun” lancia la bomba : “Ecco il piano di Paratici”

Pogba alla Juventus?/ Calciomercato - United apre alla cessione : lotta con Inter e Real (Di venerdì 1 maggio 2020) Lapotrebbe riportare a Torino Paul. Secondo Nicolòi contatti con il Manchester United sono in corso Lasogna ildi Paula Torino. Nicolòha affermato ai nostri microfoni che i contatti per riportarlo in bianconero sono in corso, con alcune pedine di scambio. MERCATO JUVE – «Sicuramente la prima scelta è un grande centrocampista, una mezzala che abbia gol nei piedi, una grande forza fisica. Inutile nascondere che il grande sogno, che poi sogno non è perché i contatti stanno andando avanti in questo senso, è quello di riportare a Torino Paul. Paratici ci sta provando con pedine di scambio, come Ramsey e, ed è suo il nome in entrata. Per quanto riguarda il nome in uscita credo che, dopo l’arrivo di Kulusevski, ci sia un po’ di affollamento sulle ...

forumJuventus : Marchisio: 'La Juve non accetterebbe uno scudetto a tavolino. Pogba? Gli dissi che doveva restare, spero torni. Dyb… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Paganini: 'Pogba? La Juventus è anche su Van de Beek' - WhyAlwaysLukaku : @FabrizioRomano @cfbayern Pogba to Madrid/Juventus news please Fabrizioo - TUTTOJUVE_COM : Paganini: 'Pogba? La Juventus è anche su Van de Beek' - Albi1997 : RT @JuvEconomy: Non ci resta che aspettare news con il fiato sospeso...???? #Juventus #Calciomercato #pogba #JuvEconomy -