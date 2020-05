Pignoramenti prima casa bloccati grazie al decreto cura Italia (Di venerdì 1 maggio 2020) Avv. Floriana Baldino – Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.4.2020, è stata pubblicata la legge n. 27/2020 di conversione in legge del decreto cura Italia con il tanto atteso Titolo III, riguardante le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Sospensione procedure esecutive sulla prima casaArt. 54-ter del decreto cura ItaliaI dubbi interpretativi Sospensione procedure esecutive sulla prima casaTorna suIn particolare, nella sezione relativa alle misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 54-ter ha previsto la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa. Esaminiamo nel dettaglio le misure previste a sostegno delle famiglie... Leggi su studiocataldi Decreto Cura Italia : Rc auto e pignoramenti prima casa 'congelati' (Di venerdì 1 maggio 2020) Avv. Floriana Baldino – Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.4.2020, è stata pubblicata la legge n. 27/2020 di conversione in legge delcon il tanto atteso Titolo III, riguardante le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Sospensione procedure esecutive sullaArt. 54-ter delI dubbi interpretativi Sospensione procedure esecutive sullaTorna suIn particolare, nella sezione relativa alle misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 54-ter ha previsto la sospensione delle procedure esecutive sulla. Esaminiamo nel dettaglio le misure previste a sostegno delle famiglie...

zazoomblog : Pignoramenti prima casa bloccati grazie al decreto cura Italia - #Pignoramenti #prima #bloccati #grazie - StudioCataldi : Pignoramenti prima casa bloccati grazie al decreto cura Italia: Avv. Floriana Baldino… - pemar2 : @matteorenzi Proponete di azzerare tutte le cartelle esattoriali e gli avvisi bonari visto che oggi in questa condi… - StudioRigola : COVID-19: prima casa e sospensione per sei mesi dei pignoramenti immobiliari - EmilioMusto1 : a partire da settembre, poi, prima di notificare atti, sarebbe utile una ulteriore comoda rottamazione anche per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Pignoramenti prima Prima casa: stop ai pignoramenti La Legge per Tutti COVID-19: prima casa e sospensione per sei mesi dei pignoramenti immobiliari

In data odierna, 30 aprile 2020, entra in vigore la legge di conversione del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto "Cura Italia"), recante misure di potenziamento del Servizio sanitari ...

Come si fa a bloccare il pignoramento del conto corrente bancario o postale?

Il pignoramento del conto corrente è una delle prime mosse che ci si può aspettare dal creditore quando il debitore non possiede beni mobili e/o immobili da mettere a garanzia del credito. Il conto co ...

In data odierna, 30 aprile 2020, entra in vigore la legge di conversione del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto "Cura Italia"), recante misure di potenziamento del Servizio sanitari ...Il pignoramento del conto corrente è una delle prime mosse che ci si può aspettare dal creditore quando il debitore non possiede beni mobili e/o immobili da mettere a garanzia del credito. Il conto co ...