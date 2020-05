Perchè il 1° maggio è la festa del Lavoro

Leggi su studiocataldi

(Di venerdì 1 maggio 2020) Cos'è ladelIl primodiventaufficiale nel 1889delin ItaliaCos'è ladelTorna su Ladel, celebrata in numerosi paesi del mondo il primo di, celebra le lotte per i diritti dei lavoratori. La data del primocoincide infatti con due date molto importanti. La prima è quella dell'entrata in vigore della legge che, per la prima volta, stabilisce la durata massima della giornata lavorativa in otto ore. Si tratta della legge entrata in vigore appunto il primodel 1867 nello Stato dell'Illinois. La seconda è invece la data dello sciopero iniziato il primo1886 a Chicago per protestare conto la mancata estensione delle legge dell'Illinois sulle otto ore lavorative giornaliere a tutto il territorio am...