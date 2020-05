Pechino Express, Costantino confessa: “In tv c’è gente troppo cattiva” (Di venerdì 1 maggio 2020) Pechino Express, Costantino Della Gheradesca a Nicole Rossi confessa: “In tv c’è gente talmente s****a” Costantino Della Gherardesca è alla conduzione di Pechino Express da sette edizioni ed ha avuto modo di far conoscere al pubblico il suo modo di condurre schietto e cinico che è molto apprezzato. Durante una diretta su instagram con Nicole Rossi, vincitrice del reality insieme a Jennifer Poni (Le Collegiali) il conduttore ha spiegato così il suo cinismo: “Lavoro in televisione da talmente tanti anni ed ho conosciuto gente talmente s****a che diventi cinico per forza“ inoltre ha anche aggiunto: “Vorrei sapere la tua generazione che ne pensa dei miei colleghi conduttori che fanno i finti buoni e i santi in tv?”. Insomma Costantino Della Gherardesca ha di nuovo affermato di non amare il falso buonismo che, ha detta ... Leggi su lanostratv Asia Argento contro Pechino Express - Gennaro Lillio : “Non ho mai risposto!”

I Soldi Spicci Intervista Esclusiva : dopo Pechino Express - il duo comico lavora ad un nuovo film

Gennaro Lillio ed Ema Kovac su Pechino Express svelano : “Ci odiavano” (Di venerdì 1 maggio 2020)Della Gheradesca a Nicole Rossi: “In tv c’ètalmente s****a”Della Gherardesca è alla conduzione dida sette edizioni ed ha avuto modo di far conoscere al pubblico il suo modo di condurre schietto e cinico che è molto apprezzato. Durante una diretta su instagram con Nicole Rossi, vincitrice del reality insieme a Jennifer Poni (Le Collegiali) il conduttore ha spiegato così il suo cinismo: “Lavoro in televisione da talmente tanti anni ed ho conosciutotalmente s****a che diventi cinico per forza“ inoltre ha anche aggiunto: “Vorrei sapere la tua generazione che ne pensa dei miei colleghi conduttori che fanno i finti buoni e i santi in tv?”. InsommaDella Gherardesca ha di nuovo affermato di non amare il falso buonismo che, ha detta ...

martixoned01 : RT @risfiorire: LE CATASFROFI DEL 2020: - GENNAIO: terza guerra mondiale scampata per un pelo - FEBBRAIO: incendi in tutta l’Australia -… - xehjdae : RT @risfiorire: LE CATASFROFI DEL 2020: - GENNAIO: terza guerra mondiale scampata per un pelo - FEBBRAIO: incendi in tutta l’Australia -… - lficovldfly : RT @risfiorire: LE CATASFROFI DEL 2020: - GENNAIO: terza guerra mondiale scampata per un pelo - FEBBRAIO: incendi in tutta l’Australia -… - rainbowmycolor : RT @risfiorire: LE CATASFROFI DEL 2020: - GENNAIO: terza guerra mondiale scampata per un pelo - FEBBRAIO: incendi in tutta l’Australia -… - niallbonazzo : RT @risfiorire: LE CATASFROFI DEL 2020: - GENNAIO: terza guerra mondiale scampata per un pelo - FEBBRAIO: incendi in tutta l’Australia -… -