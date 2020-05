Papa Francesco: "A nessuno manchi il lavoro, la giusta retribuzione e la dignità" (Di venerdì 1 maggio 2020) "Oggi che è la festa di San Giuseppe Lavoratore, anche la giornata dei lavoratori, preghiamo per tutti i lavoratori. Per tutti. Perché a nessuna persona manchi il lavoro e che tutti siano giustamente pagati e possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo". Così Papa Francesco nell'introdurre la messa a Casa Santa Marta, nella giornata in cui si festeggia il 1 maggio. Presente nella cappella dedicata allo Spirito Santo una statua di San Giuseppe artigiano portata per l'occasione dalle Acli, le Associazioni cristiane dei Lavoratori italiane. Leggi su agi DIRETTA MESSA SANTA MARTA - PAPA FRANCESCO/ Video Rai 1 : “è Dio a convertire - non noi”

"Speriamo che non mi abbia fatto passare per un donnaiolo" - il Pontefice ironizza sul titolo : "Francesco - il papa delle Donne"

