Papa: "Ancora oggi tanti schiavi con la dignità del lavoro calpestata" (Di venerdì 1 maggio 2020) Lavorare è la "prima vocazione dell'uomo", "dà dignità all'uomo" e la dignità "lo fa assomigliare a Dio". La dignità del lavoro purtroppo però "è tanto calpestata" e non solo nella Storia. "Anche oggi ci sono tanti schiavi" costretti "a lavorare per sopravvivere" e "che vivono con la dignità calpestata". Papa Francesco, nella messa a Santa Marta nella memoria di San Giuseppe lavoratore ha pregato per tutti i lavoratori, "perché a nessuna persona manchi il lavoro e che tutti siano giustamente pagati e possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo". Ma il Pontefice al tempo stesso ha ricordato e denunciato le "barbarie", le "brutalità", presenti Ancora nel mondo, le tante ingiustizie che si commettono sui lavoratori. schiavi anche qui in Italia. Come i giornalieri che lavorano 14 ore ... Leggi su agi 1 maggio - l’omelia di Papa Francesco : “Dignità del lavoro calpestata - oggi ancora tanti schiavi”

