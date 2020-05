Oroscopo Branko 1 maggio 2020 | le previsioni del giorno e del mese

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 1 maggio 2020): ledi oggi (venerdì 1) e di tutto il, segno per segno Anche per oggi, venerdì 1°, ledele deldell’dile riprendiamo dal suo libro dal titolo “Calendario Astrologico”, contenente lo zodiaco di tutto l’anno: noi ci limitiamo, però, a riportare solo piccole indicazioni relative, appunto, all’dideldie di oggi, per ciascun segno dello zodiaco. ARIETE: mente al lavoro oggi, mentre a metàarriverà una fantasia romantica; TORO: oggi si è un po’ gelosi e morbosi, mentre sul finire delsi penserà all’amore; GEMELLI: oggi giornata di amici e amanti, mentre tra una decina di giorni arriveranno delle provocazioni… CANCRO: voglia di vincere nella giornata ...