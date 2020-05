Olivetti | 60 anni dopo il lavoro cammina ancora sulle gambe delle persone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) di Filippo Poletti * “Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”. Lo diceva Adriano, scomparso improvvisamente, 60fa, per un malore che lo colse a bordo del treno partito da Milano e diretto a Losanna. Era sabato 27 febbraio 1960, Carnevale. Era la vigilia della quotazione in Borsa della, la fabbricamacchine fondata all’inizio del Novecento dal padre Camillo a Ivrea. Vigilia anche dell’acquisizione dell’Underwood Typewriter Company, l’azienda statunitense, hanno ricordato Laura Curino e Gabriele Vacis nella pièce teatrale intitolata “Adriano, il sogno possibile”. A sessant’di distanza le riflessioni del capitano d’impresa piemontese suonano come un testamento: “Può l’industria darsi dei fini che non siano solo i ...