Oliveto Citra | vaccinazioni Asl | dal 4 maggio ripristino delle attività ambulatoriali

(Sa) – Ritorneranno alla normalità e quindi saranno svolti presso l'ambulatorio Asl al San Francesco d'Assisi, a partire dal 4, i servizie ginecologia dell'Asl di Salerno che per via dell'emergenza covid-19, la direzione sanitaria aveva trasferito dal poliambulatorio del distretto sanitario dia quello di Buccino. Tutto ha avuto inizio con l'emergenza sanitaria covid-19 che, poco prima della metà di marzo, ha spinto i dirigenti del distretto sanitario, a trasferire seppur in veste d'urgenza e temporaneamente per evitare casi di contagi da coronavirus, i servizi die ginecologia dal poliambulatorio distrettuale dell'Alto Sele la cui sede è situata in un'area dell'ospedale San Francesco d'Assisi di ...