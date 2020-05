Nuoto | la LEN annulla tutti gli eventi della categoria junior del 2020

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ancora cancellazioni nel mondo dello sport a causa dell’emergenza sanitaria: secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport“, la LEN, la Federazione Europea del, hatoglidiin programma nel, tra cui gli Europei Under 19 di pallafemminile in programma a Roma dal 23 al 30 agosto. Cancellati anche gli Europei di pallamaschile Under 19 in programma a Volos, in Grecia, dal 6 al 13 settembre, la manifestazione continentale didiprevista ad Aberdeen, la medesima rassegna per quanto concerne i tuffi in calendario ad Edimburgo, quella disincronizzato a Malta ed infine quella diin acque libere in Francia.te inoltre anche tutte le gare dell’estate e dell’autunno delin acque libere. Infine non è stata ancora trovata una soluzione per condurre in porto ...