Nuoto a ostacoli | uno sport dimenticato Il ricordo delle Olimpiadi di Parigi 1900

(Di venerdì 1 maggio 2020) Storia di un tempo che fu, storia di un tempo in cui si voleva ristabilire un qualcosa di antico. Il barone Pierre de Coubertin fece una proposta che cambiò il mondo dello: rispolverare la tradizione e organizzare i Giochi. La prima sede dell’era moderna fu ad Atene nel 1897 e l’interesse non mancò. De Coubertin dunque, attratto dalla possibilità di far coincidere lecon l’Expo in programma anel, volle dar seguito a questo progetto. Nella capitale francese furono introdotte due importanti novità: l’ammissionedonne alle gare e l’esclusione degli atleti dilettanti (il contrario di quanto non fu deciso ad Atene nel 1897). Le nazioni partecipanti raddoppiarono (da 14 a 28), le discipline passarono da 9 a 20 e gli atleti in gara da circa 250 a quasi 1500. Gli atleti francesi la fecero da padroni, ...