Novecento: quando il film fu sequestrato dalle sale per oscenità (Di venerdì 1 maggio 2020) Uscito nelle sale in due parti nel 1976, Novecento di Bernardo Bertolucci patì le stesse accuse di oscenità di Ultimo tango a Parigi. Il rapporto tra Bernardo Bertolucci, regista di Novecento, e la censura italiana è stato travagliato. Rimangono ancora vivide le polemiche che portarono il regista ad essere condannato per il reato di oscenità con Ultimo tango a Parigi, di cui si chiese addirittura la messa al rogo della pellicola. Anche con Novecento, in onda stasera su Rai Movie, le beghe giudiziarie non mancarono, senza contare poi la questione dei tagli tra la versione circolata in Europa e quella negli Stati Uniti che portarono alla rottura insanabile con il produttore, Alberto Grimaldi. Novecento arrivò nelle sale diviso in due parti, o meglio ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 maggio 2020) Uscito nellein due parti nel 1976,di Bernardo Bertolucci patì le stesse accuse di oscenità di Ultimo tango a Parigi. Il rapporto tra Bernardo Bertolucci, regista di, e la censura italiana è stato travagliato. Rimangono ancora vivide le polemiche che portarono il regista ad essere condannato per il reato di oscenità con Ultimo tango a Parigi, di cui si chiese addirittura la messa al rogo della pellicola. Anche con, in onda stasera su Rai Movie, le beghe giudiziarie non mancarono, senza contare poi la questione dei tagli tra la versione circolata in Europa e quella negli Stati Uniti che portarono alla rottura insanabile con il produttore, Alberto Grimaldi.arrivò nellediviso in due parti, o meglio ...

Uscito nelle sale in due parti nel 1976, Novecento di Bernardo Bertolucci patì le stesse accuse di oscenità di Ultimo tango a Parigi. Il rapporto tra Bernardo Bertolucci, regista di Novecento, e la ce ...

"Novecento" stasera in tv: il sequestro per oscenità e le avances di Depardieu a Stefania Sandrelli, ecco i 21 segreti

Stasera va in onda (ore 21.10, Rai Movie) "Novecento", pellicola diretta nel 1976 da Bernardo Bertolucci. Il film racconta la vita di Alfredo Berlinghieri (Robert De Niro) e Olmo Dalcò (Gérard Depardi ...

