riotta : Ma editorialisti che ogni giorno firmano articoli sul governo in prima pagina possono poi aderire a un manifesto pr… - Corriere : Nord Corea, Kim Jong Un torna in pubblico dopo tre settimane - repubblica : Corea del Nord, media Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni [aggiornamento delle 23:45] - LorenzoLamperti : #KimJongUn riappare sui media della #CoreadelNord (in attesa di foto) e in pubblico a 50 km a nord di Pyongyang (ci… - fedesdp : Sono ancora vivo stronzi! #KimJongUn -

Nord Corea Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nord Corea