Nonna Carmela | 111 anni compiuti ai tempi del coronavirus

(Di venerdì 1 maggio 2020) Carmela Villani, di Alezio, in provincia di Lecce, decana della Puglia e seconda donna più anziana d'Italia, sta affrontando con serenità questa pandemia a casa, in totale isolamento, con la figlia ottantenne E' sopravvissuta all'influenza Spagnola, a due guerre mondiali e alla Sars. E adesso affronta anche l'epoca del Coronavirus a 111 anni.

CALTANISSETTA – Sommersa dall’affetto virtuale della sua numerosa famiglia, Antonina Anzaldi oggi compie 100 anni. Una gioiosa ricorrenza che l’energica nonnina, nata a Mazzarino l’uno maggio 1920, do ...Salento, 34 i comuni dove il virus non è mai arrivato. Calano i casi nei primi focolai: crollo a Lecce e Copertino. E in tanti tornano a “covid zero” ...