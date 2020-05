“Non sono pronta”. Loredana Lecciso in quarantena con Al Bano, la showgirl confessa “tutto” (Di venerdì 1 maggio 2020) L’emergenza sanitaria in corso ci ha sconvolto la vita: sono mesi che ce ne stiamo in casa, ormai siamo diventati degli orsi e, se già eravamo asociali, chissà come ci rapporteremo agli altri dopo il 4 maggio. Vabbè, si scherza… In fondo l’emergenza in corso ha fatto anche qualche cosa buona. Per esempio? Ha riunito Al Bano e Loredana Lecciso. Come tutti sanno, i due stanno trascorrendo la quarantena insieme, nella tenuta di Al Bano in Puglia. E si sono riavvicinati. Complice la quarantena, Al Bano e Loredana Lecciso hanno deciso di riprovarci e per ora le cose stanno andando alla grande. E i fan della coppia, ovviamente, non possono che essere felici di questo ritorno di fiamma. I due stanno trascorrendo questo periodo insieme ai figli Bido e Yasmine: è proprio per via dei figli che i due hanno deciso di trascorrere insieme questo lungo ... Leggi su caffeinamagazine Usa - Joe Biden risponde alle accuse di abusi sessuali : “Non sono vere - ciò che è stato raccontato non è mai successo”

Al Bano - Loredana Lecciso fa un’ammissione : “Non sono pronta”

L'emergenza sanitaria in corso ci ha sconvolto la vita: sono mesi che ce ne stiamo in casa, ormai siamo diventati degli orsi e, se già eravamo asociali, chissà come ci rapporteremo agli altri dopo il 4 maggio. Vabbè, si scherza… In fondo l'emergenza in corso ha fatto anche qualche cosa buona. Per esempio? Ha riunito Al Bano e Loredana Lecciso. Come tutti sanno, i due stanno trascorrendo la quarantena insieme, nella tenuta di Al Bano in Puglia. E si sono riavvicinati. Complice la quarantena, Al Bano e Loredana Lecciso hanno deciso di riprovarci e per ora le cose stanno andando alla grande. E i fan della coppia, ovviamente, non possono che essere felici di questo ritorno di fiamma. I due stanno trascorrendo questo periodo insieme ai figli Bido e Yasmine: è proprio per via dei figli che i due hanno deciso di trascorrere insieme questo lungo

