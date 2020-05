Non ha retto allo stress: Mary, infermiera in un reparto Covid, si è suicidata. Le vittime ‘collaterali’ del Coronavirus (Di sabato 2 maggio 2020) Non ha retto allo stress. Mary Monteleone è la terza infermiera che si toglie la vita in due mesi. Si è suicidata in casa sua, a Milano. Prestava servizio presso un reparto Covid-19, nella pneumologia dell’Ospedale San Carlo. Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile ha deciso di farla finita e si è impiccata. Mary è stata ritrovata morta dai due figli adolescenti, in casa. Spostata in pneumologia, Mary è rimasta in servizio fino all’ultimo giorno della sua vita “in un reparto di quelli brutti, dove molti vanno a morire”, ha spiegato un collega. Non si sa quali siano state le motivazioni che hanno spinto l’infermiera a compiere un gesto così estremo. Chi la conosce la descrive come una persona molto riservata, ma sempre gentile e sorridente, una grande lavoratrice. “Sono ... Leggi su meteoweb.eu Stop Ligue 1 - il Lione non ci sta : “Decisione frettolosa - presenteremo ricorso”

Emergenza Covid-19 - operaio 44enne ex Ilva alla vigilia del suo compleanno si toglie la vita - non ha retto la situazione tra crisi economica e pandemia - lascia moglie e figli

Coronavirus - esperto : “Scorretto dire che i bambini non si infettano - non possiamo ignorare i dati sulla malattia di Kawasaki” (Di sabato 2 maggio 2020) Non haMonteleone è la terzache si toglie la vita in due mesi. Si èin casa sua, a Milano. Prestava servizio presso un-19, nella pneumologia dell’Ospedale San Carlo. Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile ha deciso di farla finita e si è impiccata.è stata ritrovata morta dai due figli adolescenti, in casa. Spostata in pneumologia,è rimasta in servizio fino all’ultimo giorno della sua vita “in undi quelli brutti, dove molti vanno a morire”, ha spiegato un collega. Non si sa quali siano state le motivazioni che hanno spinto l’a compiere un gesto così estremo. Chi la conosce la descrive come una persona molto riservata, ma sempre gentile e sorridente, una grande lavoratrice. “Sono ...

nakisady : RT @MatrixCanale5: 'Questo virus ha una bassa letalità ed un'altissima contagiosità ed in Lombardia non ha retto il sistema sanitario. A qu… - ClaraMutsc : RT @MatrixCanale5: 'Questo virus ha una bassa letalità ed un'altissima contagiosità ed in Lombardia non ha retto il sistema sanitario. A qu… - JPCK72 : RT @MatrixCanale5: 'Questo virus ha una bassa letalità ed un'altissima contagiosità ed in Lombardia non ha retto il sistema sanitario. A qu… - MatrixCanale5 : 'Questo virus ha una bassa letalità ed un'altissima contagiosità ed in Lombardia non ha retto il sistema sanitario.… - fabiano8marzo : @MarcoSanavia1 Di Vittorio è lontano da me ideologicamente, ma era sicuramente un uomo retto. La storia va letta co… -

Ultime Notizie dalla rete : Non retto A gennaio è stato a un passo dal Tottenham: Smith si ritira a 24 anni Goal.com La prima Smart Festa del Lavoro: più camici bianchi meno tute blu «Se Terni non ritrova l'unità, conterà ancora meno»

E' la prima Smart festa del lavoro, passata al computer o in diretta in televisione, un Primo Maggio che forse farà da spartiacque anche nelle modalità con cui il sindacato si rapporterà con i propri ...

Intervista a una dottoressa del 118 di Bologna "Reggiamo l'emergenza"

Sebbene l'Emilia Romagna, per ragioni di vicinanza agli epicentri lombardi della pandemia, abbia scontato un numero non lieve di infettati, malati e deceduti, fra le regioni del nord Italia e insieme ...

E' la prima Smart festa del lavoro, passata al computer o in diretta in televisione, un Primo Maggio che forse farà da spartiacque anche nelle modalità con cui il sindacato si rapporterà con i propri ...Sebbene l'Emilia Romagna, per ragioni di vicinanza agli epicentri lombardi della pandemia, abbia scontato un numero non lieve di infettati, malati e deceduti, fra le regioni del nord Italia e insieme ...