Nilufar Addati Instagram | camicia sbottonata e senza reggiseno | «Spaziale!»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) La bellissimasi è fatta amare dal pubblico italiano attraverso la sua esperienza in tv prima come corteggiatrice e poi come tronista di Uomini e Donne. Inoltre è stata anche una delle protagoniste di Temptation Island Vip 2018, insieme all’ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Attualmenteè una nota influencer e il suo profiloè seguito da oltre un milione di followers, che ogni giorno si lasciano incantare dal suo straordinario fascino. Poche ore fa sul suo profilo socialha pubblicato una sua foto molto intrigante. Il look scelto dalla ragazza ha acceso la fantasia dei suoi numerosi ammiratori. Leggi anche –> Fabiola Cimminella, il top non riesce a contenere il seno: «Che f**a, spettacolare!»: sensuale con laLa bellissima...