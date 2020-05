Necrologio per i morti repubblichini. L’ira dei partigiani e del giornale grillino (Di venerdì 1 maggio 2020) “Risorgeranno”. Il Necrologio pubblicato qualche giorno fa sull’Eco di Bergamo da un “repubblichino”, in onore dei morti fascisti, poco dopo il 25 aprile, aveva fatto molto discutere. Repubblica si era gettata a pesce sulla polemica contestando la libertà di ricordare i 43 militari della Rsi caduti, quelli della Legione d’assalto “M” Tagliamento – una delle ultime unità della Repubblica di Salò ad arrendersi ai partigiani. I partigiani li massacrarono, senza pietà, nel 1945, a Rovetta, in Val Seriana. Quel Necrologio sull’Eco di Bergamo aveva solo l’obiettivo di ricordare anche loro, ma ha finito per essere motivo di polemica contro il giornale bergamasco di proprietà della Curia vescovi. Tra i più critici, anche La Notizia, quotidiano on line di matrice politica ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 maggio 2020) “Risorgeranno”. Ilpubblicato qualche giorno fa sull’Eco di Bergamo da un “repubblichino”, in onore deifascisti, poco dopo il 25 aprile, aveva fatto molto discutere. Repubblica si era gettata a pesce sulla polemica contestando la libertà di ricordare i 43 militari della Rsi caduti, quelli della Legione d’assalto “M” Tagliamento – una delle ultime unità della Repubblica di Salò ad arrendersi ai. Ili massacrarono, senza pietà, nel 1945, a Rovetta, in Val Seriana. Quelsull’Eco di Bergamo aveva solo l’obiettivo di ricordare anche loro, ma ha finito per essere motivo di polemica contro ilbergamasco di proprietà della Curia vescovi. Tra i più critici, anche La Notizia, quotidiano on line di matrice politica ...

I partigiani li massacrarono, senza pietà, nel 1945, a Rovetta, in Val Seriana. Quel necrologio sull’Eco di Bergamo aveva solo l’obiettivo di ricordare anche loro, ma ha finito per essere motivo di ...

