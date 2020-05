Nascar | calendario 17-27 maggio | 7 gare in 11 giorni | lo sport ricomincia!

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 maggio 2020) Come scritto dalla Gazzetta dello, lariapre i battenti: dopo lo stop del 13 marzo per la pandemia da Coronavirus dopo la disputa di appena 4 delle 36in, il campionato a stelle e strisce dei modelli di serie torna in pista tra il 17 ed il 27con la bellezza di 7in 11. Il, nelle volontà degli organizzatori, dovrebbe essere portato a compimento, ma al momento la decisione è quella diggiare a porte chiuse in località a breve distanza dalle sedi dei team partecipanti. Si ripartirà con trea Darlington, in Carolina del Sud, e poi altre quattro a Charlotte.2020 (17-272020) 17400 Miglia Cup Series al Darlington Raceway 19200 Miglia Xfinity Series al Darlington Raceway 20500 Miglia Cup Series al Darlington Raceway 24Coca-Cola 600 al ...