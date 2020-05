Moving Out: Recensione, Gameplay Trailer e Sceenshot (Di venerdì 1 maggio 2020) In questo periodo abbiamo assistito a grandi uscite, eppure tra esse vi è un titolo che è riuscito ad attirare l’attenzione, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Moving Out. Moving Out non è un titolo dalle grandi pretese, tuttavia riesce a divertire e intrattenere i giocatori con la sua simpatica originalità che lo differenzia dalla massa. Moving Out Recensione In Moving Out dovrete aiutare gli abitanti di una cittadina a traslocare, trasportando la mobilia su un furgoncino, facendovi un nome nel quartiere. Il gioco inizia con la scelta del personaggio, il quale varia in aspetto e colore, con la possibilità di personalizzarlo. I personaggi sono solo puramente estetici, ciò non gli conferisce abilità o statistiche. Scelto il lavoratore verrete trasportati nel Tutorial, dove vi verranno insegnate ... Leggi su gamerbrain MOVING OUT disponibile da oggi su PC - PS4 - Xbox One e Switch

Moving Out - recensione

