MotoGP | Carmelo Ezpeleta | “Iniziamo a fine luglio | dall’Europa Corriamo fino a novembre

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il Mondialepotrebbe incominciare a. Parola di. Il CEO di Dorna è stato chiaro in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale della: “La nostra idea in questo momento è di iniziare a. Dove e quando deve essere ancora deciso. Prevediamo di partire dall’Europa. Vogliamo correre da, valutando passo dopo passo l’evoluzione della situazione. Poi, dovremo capire se si può andare fuori dall’Europa dain poi: se non sarà possibile garantiremo un campionato di almeno 10-12 GP tra“.ha confermato che si potrebbero correre più gare sullo stesso circuito, in duesettimana consecutivi (ipotesi tra l’altro presa in considerazione anche dalla F1 per incominciare acon Austria e Gran Bretagna). ...