Miscanto e canapa contro il dissesto idrogeologico

(Di venerdì 1 maggio 2020)armi naturaliil: va avanti nel Piacentino il progetto europeo GRACE In provincia di Piacenza, prosegue il progetto europeo GRACE (GRowing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries) finanziato dal bando comunitario “Horizon 2020 – Bio-Based Industry”, con durata quinquennale. Sono due gli obiettivi del progetto: sperimentare l’utilizzo… L'articoloilCorriere Nazionale.

CorrNazionale : Miscanto e canapa armi naturali contro il dissesto idrogeologico: va avanti nel Piacentino il progetto europeo GRACE -

Ultime Notizie dalla rete : Miscanto canapa

Corriere Nazionale

In provincia di Piacenza, prosegue il progetto europeo GRACE (GRowing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries) finanziato dal bando comunitario “Horizon 2020 – Bio-Based Industry ...Clicca e condividi l'articoloCresce la preoccupazione per la portata del fiume Po, dimezzata rispetto alla media storica ed inferiore del 20% sull’anno scorso, secondo un andamento indicativamente cos ...